ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает портал Quto, группа ученых, которая работает в Пермском политехническом университете, предложила строить автомобильные дороги в Российской Федерации с подогревом. По их словам, технология строительства дорог с использованием подогревающих слоев позволит снизить показатели зимней аварийности на дорогах, а также отказаться от использования вредных химических реагентов.

Исследователи отмечают, что зимнее обледенение автомобильных дорог приводит к значительному росту ДТП. А химические реагенты, которые коммунальные службы используют в зимний период, не всегда должным образом очищают дорожное полотно, а также загрязняют вредными веществами почву.

Предложенная пермскими учеными технология строительства дорог подразумевает укладку дополнительного слоя с нагревательными элементами и температурными датчиками. Как сообщает доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Пермского политеха Кирилл Тюрюханов, система подогрева будет подключена к метеослужбам региона, чтобы максимальной быстро и эффективно реагировать на выпадение осадков.

Вам может понравиться

Российскими учеными был создан эффективный сорбент для поглощения нефтяных разливов

Специалистами российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина был создан сорбирующий материал из такого растения, как борщевик Сосновского. Данный сорбент способен очистить техническую воду и устранить разливы нефти.

Российские ученые разрабатывают способ гибернации космонавтов для полетов между планетами

Как сообщает в своем материале РИА Новости, главные медицинские институты Российской Федерации работают над разработкой способа погружения человека в долгий и глубокий сон (гибернация) для того, чтобы упростить межпланетные космические

The Guardian: группа биологов из Австралии обнаружила у змей-самок клитор

Как сообщает «Газета.ru», группа ученых из Университета Аделаиды, который находится в Австралии, обнаружили у самок змей двойной клитор. Их исследование было опубликовано на страницах журнала Proceedings of the Royal Society