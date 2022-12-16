Как сообщает портал Quto, группа ученых, которая работает в Пермском политехническом университете, предложила строить автомобильные дороги в Российской Федерации с подогревом. По их словам, технология строительства дорог с использованием подогревающих слоев позволит снизить показатели зимней аварийности на дорогах, а также отказаться от использования вредных химических реагентов.

Исследователи отмечают, что зимнее обледенение автомобильных дорог приводит к значительному росту ДТП. А химические реагенты, которые коммунальные службы используют в зимний период, не всегда должным образом очищают дорожное полотно, а также загрязняют вредными веществами почву.

Предложенная пермскими учеными технология строительства дорог подразумевает укладку дополнительного слоя с нагревательными элементами и температурными датчиками. Как сообщает доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Пермского политеха Кирилл Тюрюханов, система подогрева будет подключена к метеослужбам региона, чтобы максимальной быстро и эффективно реагировать на выпадение осадков.