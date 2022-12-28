Трагедия с убийством семьи из восьми человек в Макеевками потрясла всех. Спецслужбы ДНР задержали подозреваемых, пишет «МК».

Трагедия произошла вечером 26 декабря. Соседи убитой цыганской семьи услышали выстрелы. Среди убитых – трое детей, самому младшему из них был один год. После убийства с территории дома был угнан автомобиль Skoda Superb.

Подозреваемые в преступлении заявили, что у них были корыстные цели. Но в их квартире в Донецке спецслужбы обнаружили оружие – автомат с тремя магазинами и гранаты. Преступников ожидает высшая мера наказания.

Но этот случай жестокого убийства – не первый в Донбассе. Особенно выделяется Макеевка. Один из жителей тут убил отчима и залил его тело бетоном в подвале под домом. До этого подросток 16 лет забил своего отца из-за алкоголизма. За месяц до этого еще один мужчина убил сожительницу и спрятал труп в колодце. В 2021 году был задержан маньяк, который для получения удовольствия убил 6 человек.

Жестокие убийства вызваны тем, что в месте, где регулярно падают артиллерийские снаряды, жизнь обесценивается.