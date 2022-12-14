Самые крупные мировые компании решились на массовое сокращение своих сотрудников. Причиной этого является рецессия, захватившая множество предприятий по всему миру. За текущий год по всему миру в компаниях, занимающихся различными технологическими процессами, под сокращение попало приблизительно 150 тысяч сотрудников.

Рекорды по массовым сокращениям побили такие китайские концерны, как Alibaba и Tencent. Это же коснулось работников конгломератов в Италии, Нидерландах и США. Крупнейшие предприятия, такие как Amazon или Credit Suisse уже сократили порядка 10 тысяч своих работников. В компании Phillips под сокращение попало уже 4 тысячи человек. А немецкая компания Henkel решила сократить свой штат до 2 тысяч сотрудников.

По мнению экспертов, массовые увольнения по всему миру происходят на фоне того, что в менее привлекательных секторах мировой экономики рабочей силы просто не хватает. Но по словам авторов издания «Независимая газета», глобальные сокращения из-за возможной рецессии, российские предприятия затронуть не должны.