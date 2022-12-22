Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У тысяч туристов из России не получилось улететь в Египет. А те, кто уже отдохнул там, не могут вовремя вернуться домой по той причине, что авиаперевозчику iFly Иордания запретила входить в свое воздушное пространство.

Издание РИА Новости опубликовало материал, где рассказывается, что делать туристам, если авиаперевозчик не смог их доставить к месту отдыха.

Одна из туристок рассказала о своем недовольстве и с ее слов, таких же недовольных как она, очень много. Она предположила, что деньги придется возвращать через суд, а это займет много месяцев. У нее поездка в Египет сорвалась, как и у многих других жителей России.

Однако эти опасения напрасны. Представители TEZ Tour сообщили, что все клиенты туроператора, которые не смогли улететь при помощи авиакомпании iFly, денежные средства получат обратно в полном объеме. Для этого несостоявшимся туристам нужно заполнить заявление и аннулировать заявку. Деньги будут начислены в течение 10 рабочих дней после запроса.

Вам может понравиться

В МИД сочли враждебными в отношении РФ планы Греции поставить Киеву С-300

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, планы Греции передать Украине комплексы С-300, а также другие ПВО могут привести к тому, что страна может стать участником конфликта. За последнее

Шурыгин призвал найти виновных в срыве поставок БПЛА «Охотник» в ВС РФ

Как сообщает «Военное дело», известный военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин прокомментировал новость о том, что серийное производство нового российского тяжелого ударного беспилотного летающего аппарата С-70 «Охотник» должно начаться не

Мобилизованные кабардинцы при помощи гаубиц «Гиацинт-Б» продолжают уничтожать националистов ВСУ

Как сообщают военные корреспонденты портала «Русская весна», российские артиллеристы продолжают уничтожать боевые позиции украинских военнослужащих на линии фронта. Соответствующий видеоролик, в котором показана работа артиллерийских расчетов вооруженных сил Российской Федерации,