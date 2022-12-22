У тысяч туристов из России не получилось улететь в Египет. А те, кто уже отдохнул там, не могут вовремя вернуться домой по той причине, что авиаперевозчику iFly Иордания запретила входить в свое воздушное пространство.

Издание РИА Новости опубликовало материал, где рассказывается, что делать туристам, если авиаперевозчик не смог их доставить к месту отдыха.

Одна из туристок рассказала о своем недовольстве и с ее слов, таких же недовольных как она, очень много. Она предположила, что деньги придется возвращать через суд, а это займет много месяцев. У нее поездка в Египет сорвалась, как и у многих других жителей России.

Однако эти опасения напрасны. Представители TEZ Tour сообщили, что все клиенты туроператора, которые не смогли улететь при помощи авиакомпании iFly, денежные средства получат обратно в полном объеме. Для этого несостоявшимся туристам нужно заполнить заявление и аннулировать заявку. Деньги будут начислены в течение 10 рабочих дней после запроса.