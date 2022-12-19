Власти Китайской Народной Республики серьезно настроены построить первую постоянную станцию на Луне. Последний визит человека на Луну был совершен в 1972 году. Всего их было 6, и все совершили американские астронавты.

И теперь свои амбиции относительно освоения Луны стали выдвигать и китайцы. База на естественном спутнике Земли, по планам КНР должна быть построена уже к 2028 году. А помогать Китаю, продвигать «космические планы» намерена Россия.

По всей вероятности, на Луне будет построена временная база пребывания китайских астронавтов (тайкоавтов). Ведь главная цель для них – это продвижение к Марсу. Для того, чтобы обеспечить лунную базу энергоресурсами, в планах КНР будет построена маленькая атомная электростанция. Пекин за счет осуществления данного проекта сможет повысить свой научный и технологический авторитет во всем мире.

В свою очередь США планирует построить свою базу на Луне к 2030 году. Но есть предположение, что американцы попытаются выиграть космическую гонку и опередить Китай.