Крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что президент Украины не понимает, что он говорит, когда заявляет о границах Украины по состоянию на 1991 год. По словам Цекова, на тот момент официально все еще существовал Советский Союз, в состав которого входила и Украина.

Напомним, что Владимир Зеленский постоянно утверждает, что единственным способом завершения боевых действий на территории Украины является вывод российских войск на границы Украины по состоянию на 1991 год. Однако, по словам Цекова, Зеленский хочет, чтобы российская армия вышла на границы Советского Союза, куда входила, в том числе, и Украина.

Однако, как объяснил сенатор от Крыма, если президент Зеленский говорит о границах уже независимой Украины, то тут тоже возникает неопределенность. Ведь, по словам Цекова, официального определения своих границ независимая Украина так и не завершила, в частности процесс делимитации российско-украинской границы до сих пор не окончен.