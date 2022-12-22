Недавно Президентом России Владимиром Путиным был совершен визит в Минск. Отмечается, что это первый визит российского лидера в столицу Белоруссии за последние три года. В Минске Путин провел переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщает издание «Царьград».

По итогам переговоров, журналистам было сообщено, что главные ценовые параметры на российские энергоресурсы для Белоруссии были согласованы. Во время пресс-конференции Александр Лукашенко сказал фразу, которая мгновенно стала крылатой: «Россия без нас обойдется, а мы без нее нет».

Во время встречи президентами обсуждались не только экономические вопросы. На официальном уровне было объявлено о том, что РФ и Республика Беларусь будут совместными усилиями работать над созданием новой военной техники и обеспечивать формирование единого оборонного ведомства. В день переговоров на боевое дежурство в Белоруссии были поставлены ракетные комплексы «Искандер» и противовоздушные комплексы С-400, которые были переданы Российской Федерацией.