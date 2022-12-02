Всем известно, что курение губительно влияет на здоровье человека. По словам врача-стоматолога Александра Гайдукова, есть три веские причины бросить курить, чтобы сохранить свои зубы здоровыми. Причем, по словам специалиста, никотин и смолы, содержащиеся в сигаретах, не только влияют на цвет зубной эмали и свежесть дыхания. В первую очередь, курение влияет именно на здоровье ротовой полости человека.

Одна из самых главных причин, почему стоит отказаться от курения – это чрезмерная подверженность кариесу. В процессе курения в ротовой полости человека создается среда, в которой размножаются болезнетворные микроорганизмы. В результате образования зубного налета и зубного камня, появляется большое количество бактерий, способных разрушать зубную эмаль.

Еще одна причина – влияние на вкусовые рецепторы. Ученые доказали, что курение сильно угнетает вкусовые рецепторы человека. Если процесс запущен, то исправить его никак нельзя. Поэтому лучше всего отказаться от курения, дабы избежать подобной проблемы.

Третьей причиной является высокий риск пародонтоза. Курение негативно влияет на состояние десен. Именно поэтому курильщики очень часто сталкиваются с таким заболеванием, как пародонтоз. Поэтому лучше всего отказаться от такой вредной привычки.