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Жизнь в Санкт-Петербурге стремительно дорожает, опустошая карманы горожан. Однако Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым ежегодные индексации не беспокоят.

16 декабря Комитет по тарифам Санкт-Петербурга утвердил повышение цен на содержание жилья для собственников до 8,5%. При этом уже с этого декабря стоимость услуг ЖКХ в Петербурге выросла от 8,5% до 9%.

Журналисты отмечали, что федеральная индексация предусматривала увеличение тарифов до 9%, однако установление точных размеров оставила региональным властям. Смольный поднял цены на услуги почти до самой верхней планки. Так электроэнергия подорожала на все 9%, а обращение с ТКО – на 8,5%.

Кроме того, со следующего года Комитет по транспорту Санкт-Петербурга планирует проиндексировать стоимость проезда в среднем на 5 рублей. Так поездка на наземном транспорте составит 65 рублей, а на метро – 70, что обгоняет по стоимости даже Москву.

По словам экспертов, такое значительное увеличение цен может указывать на коррупцию в сфере транспорта и приведет к ухудшению благосостояния жителей Петербурга.

Сами чиновники затягивать пояса не торопятся. По сообщениям СМИ, на новогоднем корпоративе в Смольном развлекать власть имущих будет один из самых дорогих эстрадных певцов – Филипп Киркоров.

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