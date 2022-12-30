Британское издание The Times опубликовало материал, в котором были упомянуты слова президента России Владимира Путина, обращенные к Тони Блэру (занимал пост премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 года). Согласно документам, которые были преданы огласке Национальным архивом Королевства, Путин говорил Блэру о своем нежелании, чтобы его считали противником Североатлантического альянса.

Однако Игорь Сергееев, который в то время был министром обороны России, делал заявление о том, что «дальнейшее расширение НАТО является огромным политическим промахом». И в ответ на это Москва будет предпринимать соответствующие меры.

С конца 2021 года российское руководство неоднократно настаивало на твердых гарантиях безопасности со стороны Североатлантического альянса и добивалось того, чтобы альянс отказался продвигаться на восток, включая и Украину. В течение января 2022 года Россией были проведены переговоры с западными странами относительно гарантий. Но стороны все же не смогли договориться. С 24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.