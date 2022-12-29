Британская газета Times опубликовала интервью с командиром 48-го стрелкового батальона 72-й мотострелковой бригады ВСУ Назарием Кишаком, в ходе которого он пожаловался на то, что его бойцам не хватает минометов, чтобы противостоять вооруженным силам РФ в окрестностях Угледара в ДНР.

По его словам, соотношение количества минометов составляет примерно 1 к 7 в пользу вооруженных сил России. Украинский комбат пожаловался на плохие погодные условия, в частности на раскисшую грязь, которая затрудняет процесс ротации бойцов на передовой, а также на острую нехватку других видов артиллерии.

Назарий Кишак в ходе интервью выразил мнение, что любое наступление всегда связано с большим количеством потерь в технике и личном составе, особенно, во время неблагоприятных погодных условий. Поэтому комбат ВСУ заявил, что прежде чем принять решение о контрнаступлении, необходимо проанализировать все последствия таких действий для вооруженных сил.