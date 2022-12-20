Обозреватели американского издания The Wall Street Journal опубликовали материал, согласно которому Штатам потребуется много лет для того, чтобы осуществить восполнение запасов ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger после совершения поставок Киеву. В издании отмечается, что Вашингтон направил на Украину помощь в размере 19 миллиардов долларов в сфере средств ПВО. Также в эту сумму вошли тысячи дальнобойных ракет и снарядов и миллионы патронов с армейских складов США.

Согласно указанным в материале данным, Украина получила от Штатов около 8.5 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и 1.6 тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Исходя из этого, обозреватели издания пришли к выводу, что арсенал США уже находится под угрозой опустошения.

Отмечается, что производитель данного вида оружия компания Raytheon Technologies весной 2022 года поставила вновь на производство ПЗРК Stinger после возникновения конфликта на Украине. Однако из-за ограниченного количества сырья, большого количества Stinger не стоит ожидать до конца 2023 или даже 2024 годов.