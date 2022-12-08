Новый законопроект о военном бюджете США позволит Пентагону пополнить свой арсенал HIMARS, Stinger, Javelin и других систем вооружений, отправляемых в Украину, и сделать запасы для будущих войн. Об этом сообщает портал The Drive, детально указывая перечень одобренного для закупок оружия. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В новом соглашении о разрешении расходов на национальную оборону на 2023 финансовый год (NDAA) содержится одобрение более масштабного – двухлетнего – плана закупок боеприпасов, чтобы помочь пополнить запасы Пентагона. Причиной этого стало «огромное количество вооружений из арсеналов США, поставленных Украине», подчеркивает The Drive.

Издание поясняет, что точных цифр о том, сколько будет стоить этот план закупок, срок финансирования которого продлен до 30 сентября 2024 года, пока что не указано. Руководство Пентагона уже не раз заявляло о необходимости «обеспечить США достаточным количеством оружия для ведения собственных боевых действий», особенно в связи с ростом опасений по поводу потенциального конфликта с Китаем из-за Тайваня, и сохраняя при этом поддержку Украины дальнейшими поставками вооружений.

Помимо видов вооружений, поставленных Украине, план закупок NDAA, «по-видимому, учитывает уроки, извлеченные из этого конфликта», призывая Пентагон закупить гораздо больше таких вооружений, как армейская тактическая ракетная система (ATACMS), другое ракетное вооружение малой и большой дальности, а также противокорабельные ракеты и ракеты класса «воздух-поверхность».

С момента начала российской специальной военной операции на Украине «США предоставили или пообещали Украине оружия, боеприпасов и прочего военного снаряжения на сумму около 20 миллиардов долларов, включая более миллиона 155-мм гаубичных снарядов; 38 установок HIMARS и нераскрытое количество других реактивных систем залпового огня и боеприпасов к ним; более 1600 зенитных комплексов «Стингер»; более 8500 противотанковых комплексов «Джавелин»; два комплекса береговой обороны «Гарпун» и нераскрытое количество высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM)», – указывает The Drive.

В только что согласованном NDAA 2023 года Раздел 1244 (Временные разрешения, связанные с Украиной и другими вопросами) предусматривает закупку:

864 000 155-мм снарядов, в том числе типов XM1128, XM1113, M107 и M795;

2050 высокоточных управляемых 155-мм снарядов Excalibur M982A1;

12 000 управляемых ракет класса «воздух-земля» AGM-179 (JAGM);

700 высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS);

1700 армейских тактических ракетных комплексов MGM-140 (ATACMS);

2600 противокорабельных ракет Harpoon;

1250 ударных ракет морского базирования (NSM);

950 противокорабельных ракет большой дальности (LRASM);

106 000 управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS);

3850 зенитных ракет PATRIOT версии PAC-3MSE;

5600 ПЗРК FIM-92 Stinger;

28 300 ПТРК FGM-148 Javelin;

5100 усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 (AMRAAM);

5100 ракет класса «воздух-воздух» Sidewinder (AIM-9X);

3100 ракет класса «воздух-поверхность» (JASSM);

1500 многоцелевых дальнобойных ракет Standard Missle-6 (SM-6);

2 250 000 модульных артиллерийских боеприпасов (MACS).

«Количество вооружений, поставленных Украине и союзникам США, ограничило возможности Пентагона закупить достаточное количество некоторых из этих систем из-за сокращения бюджета, снижения внимания к ним в течение 20 лет «борьбы с терроризмом» в Афганистане, Ираке и других странах», – отмечает The Drive.

В то же время вышеуказанный план закупок вооружений устанавливает сроки лишь для финансирования. Количество времени, которое потребуется, чтобы фактически произвести и доставить эти предметы на склады снабжения, остается неизвестным, учитывая длительный срок текущих поставок и сократившиеся мощности оборонно-промышленной базы. «Расширение возможностей по производству высокотехнологичного оружия – очень дорогостоящий и далеко не быстрый процесс», – напомнили в The Drive.