В минувший четверг Россия заявила о третьей в этом месяце атаке украинских ударных беспилотников на авиабазу в Энгельсе и ее окрестности, которая оказалась наименее успешной в сравнении с предыдущими. Это подтверждает портал The Drive, сообщив итоги анализа спутниковых снимков. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Стратегическая авиабаза вблизи города Энгельс, расположенная в глубине России, примерно в 460 км от украинской границы, была снова атакована украинским ударным дроном – в третий раз в этом месяце и во второй раз на этой неделе. Однако спутниковые снимки, полученные The Drive, «не показывают никаких явных повреждений российского аэродрома», – указывает обозреватель издания Говард Альтман.

В районе Энгельса базируется 22-я тяжелобомбардировочная авиационная дивизия, в состав которой входят одна эскадрилья бомбардировщиков Ту-95 (Bear-H, по классификации НАТО) и еще одна эскадрилья реактивных сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 Blackjack.

«Хотя оба типа использовались в конфликте на Украине и особенно в последние месяцы, когда Россия усилила свои ответные удары по энергетической инфраструктуре Украины, спутниковые снимки показывают некоторое снижение активности российской дальней авиации, находящейся в Энгельсе», – отмечает Альтман.

Далее The Drive приводит аналитический отчет от группы Downlink, оценившей предоставленные компанией Planet Labs Inc. спутниковые изображения. Он гласит:

«Новые спутниковые снимки авиабазы Энгельс, расположенной в глубине России, по состоянию на 29 декабря показывают, что неоднократные украинские попытки нанести удар по авиабазе, а также наступление холодных погодных условий, похоже, привели к значительному снижению активности.

Недавний снегопад в Энгельсе также выдает бездействие некоторых из этих самолетов. Пять Ту-95 явно очищены ото льда и стоят на расчищенных перронах и рулежных дорожках, еще четыре остаются покрытыми снегом. Два оставшихся бомбардировщика Ту-160 также кажутся покрытыми снегом, хотя, по крайней мере, у одного из них есть признаки очистки перрона от снега – возможно, для обеспечения безопасного доступа к рулежным дорожкам».

Выявленное на фотоснимках «сокращение присутствия самолетов», наряду с установкой новых защитных барьеров, по мнению западных аналитиков, свидетельствует, что Россия предприняла «меры снижения угрозы своим бомбардировщикам, развернутым на базе».

Как сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, по итогам последней украинской атаки беспилотник противника был сбит средствами ПВО в окрестностях города Энгельс. В социальных сетях были отмечены инверсионные полосы от ракет класса «земля-воздух» в небе неподалеку от авиабазы.

«В результате падения осколков поврежден забор частного дома, автомобиля и гаража, а в одном из домов выбито окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают экстренные службы», – сообщил Бусаргин.

Ранее, по данным российских СМИ, в результате предыдущей атаки украинского беспилотника, совершенной 26 декабря на авиабазу в Энгельсе, дрон был также сбит на подлете к цели средствами ближней ПВО, но трое военнослужащих при этом погибли и четверо получили ранения.

По оценкам Минобороны России, атаковавшие авиабазу ранее украинские дроны представляют собой реактивные беспилотные летательные аппараты советского производства Ту-141 «Стриж », изначально созданные как разведывательный БПЛА дальнего радиуса действия. С помощью Запада они были модифицированы Украиной в качестве носителей взрывчатых веществ.