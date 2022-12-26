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Как сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня, военнослужащие островного государства смогли зафиксировать на территории Тайваньского пролива не менее 7 военных кораблей и 71 летательного аппарата, которые принадлежат НОАК. Причем, по данным военных Тайваня 47 китайских летательных аппарата пытались приблизиться к острову.

Оборонное ведомство Тайваня сообщает, что в опознавательной зоне национальной системы противовоздушной обороны страны к югу от острова были обнаружены не менее 47 летательных аппаратов, которые приближались к острову и принадлежат китайским вооруженным силам.

По данным тайваньских военных, по тревоге были развернуты зенитные ракетные комплексы вооруженных сил, а в небо поднялся воздушный патруль. Данный инцидент произошел в 06:00 по местному времени 26 декабря. Напомним, что в ноябре в окрестностях Тайваня уже находились 4 военных корабля военно-морских сил НОАК. Официальный Тайвань заявляет, что не видит со стороны Китая желания решить конфликт мирным путем.

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