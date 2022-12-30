Как сообщает в своем материале «Свободная пресса», что в ночь с 28 на 29 декабря в Одессе начали демонтировать памятники выдающимся историческим личностям, которые принимали активное участие в процессе основания города. Первым была демонтирована композиция, в которую входили «Франц де Воллан», «де Рибас», «Григорий Потемкин» и «Платон Зубов». После этого при помощи крана демонтировали памятник «Екатерины II» и «Суворову».

Местные жители написали, что демонтаж производили ночью, чтобы за происходящим наблюдало как можно меньшее количество одессит. Причем процессом сноса памятников занимались люди в черных масках. Один из местных жителей написал в соцсети, что поселок Суворово уже переименовали в Бессарабское. Значит, на очереди стоит Одесса, которую киевские власти хотят переименовать в Хаджибеевск или Кочубеевск. Одна одесситка даже написала, что за такое варварство ВС РФ точно пришлет ответку в виде ракет.

И вот Герман Галущенко, занимающий пост профильного министра, заявил, что после ракетного обстрела самая сложная ситуация с обеспечением электроэнергией сложилась сейчас в западных регионах страны, а также в Киевской и Одесской областях. Также сообщается, что в Одесской области был уничтожен расчет ПВО С-300 ВСУ.