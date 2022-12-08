Только дипломатия способна стать реалистичным средством для разрешения продолжающегося кризиса в Украине. Такое мнение высказывает обозреватель The American Conservative (TAC) Питер Ван Бюрен. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

С того момента, как российские войска начали проведение специальной военной операции на Украине, по мнению Ван Бюрена, было только два реально возможных исхода для Украины, и оба из них связаны с приходом к дипломатическому решению, которое подразумевало для нее «геополитическую роль буферного государства между НАТО и Россией».

«По состоянию на 286-й день конфликта, несмотря на много шума о возможных ядерной войне или смене режима, это все еще единственный жизнеспособный путь. Дипломатия – необходимое и достаточное условия для разрешения кризиса в Украине. Пока все стороны не осознают это и не согласятся сесть за стол, все более разрушительная и кровавая мясорубка будет продолжаться», – пишет обозреватель TAC.

Его оценка, по сути, совпадает с прогнозом высшего военачальника США – генерала Марка Милли: текущий статус конфликта стал «завоеванием ограниченных территорий в стиле Первой мировой войны путем ползучего наступления с применением оружия 21-го века. Это не может продолжаться бесконечно, потому что требует больших жертв среди солдат.

Ван Бюрен напомнил, что публично заявляемая Владимиром Путиным цель СВО никогда не устанавливала быстрые сроки и никогда «не включала овладение Киевом, хотя всегда была направлена на создание своего рода «лежачего полицейского» между Россией и НАТО». Эта проблема для Путина становится все более острой по мере наращивания сил НАТО в Польше, особенно с учетом обмана России с прежними обещаниями Запада о том, что НАТО не будет расширяться на восток.

Ответный ход России в виде СВО состоит в том, чтобы отодвинуть границу с Украиной и сделать стратегически невозможным ее пересечение войсками НАТО. «Идея о том, что Советский Союз был обманут в 1989-90 годах, лежит в основе конфронтации России с Западом на Украине, и ни одно завершение этой борьбы не произойдет без признания на местах. Вот почему любой план по оттеснению России к границам, существовавшим до февраля 2022 года, будет борьбой до конца и невозможной победой для Украины, независимо от того, сколько американского оружия она заполучит», – подчеркивает Ван Бюрен.

По его мнению, Россия вполне может удовлетвориться тем, чтобы восточная часть Украины (к востоку от реки Днепр) была буферной территорией. Российская СВО на Украине, независимо от того, нравится это Западу или нет, требует понимания: для России «это не вопрос «сохранения лица», как это изображается в западной прессе, а вопрос буквальной жизни и смерти в продолжающейся борьбе с НАТО, которой после 1989 года в путинских расчетах нет доверия», – пишет обозреватель TAC.

Также он высказался по вопросу о неприменении ядерного оружия. План Путина зависит от борьбы с Украиной и, следовательно, против США через посредников, а не от прямого конфликта с превосходящими в военном отношении Соединенными Штатами и всем НАТО. Несмотря на все жесткие разговоры, это не может допускать «ничего», что станет поводом для прямого вмешательства США. «Значит, никакого ядерного оружия. Путин будет воевать традиционно», – отмечает Ван Бюрен.

Санкции Запада на этом фоне фактически не имеют значения. С самого первого дня введенные США энергетические санкции сыграли на руку России в экономическом плане, поскольку цены на нефть выросли. «Санкции – это мираж для американской публики, а не средство сдерживания России. В Москве не грядет смена режима, поскольку нет никого, кто мог бы это осуществить и кто хотел бы что-то изменить», – указывает эксперт.

Он также отмечает: «Путин знает, что ничто, кроме удара НАТО, не может вытеснить его с востока Украины, и поэтому у него нет стимула уходить… Америка может спасти свою самопровозглашенную роль защитника Украины просто с помощью этих комплектов вооружения, а также нескольких спецподразделений и военизированных формирований, организованных ЦРУ».

Отсюда вытекает и сдержанное ведение Россией боевых действий: «Где российские стратегические бомбардировщики? Где глобальная война с украинским судоходством? Где попытки закрыть западную границу Украины с Польшей? Где колоссальная Красная Армия, которую НАТО вот уже 70 лет ожидает с ревом врывающейся в Западную Европу?», – резонно вопрошает Ван Бюрен и указывает: российские боевые действия на Украине более похожи на учения ограниченного контингента войск, что само по себе говорит о многом.

Срыв курса на дипломатический результат, ясно демонстрируемый Вашингтоном, показывает: «Администрация Байдена, похоже, довольна тем, что старается обескровливать русских, как если бы это был Афганистан 1980 года… Политика США на подталкивание локальных сил сражаться до последнего и поставку им ровно столько оружия, чтобы избежать быстрого разгрома, была позорной позицией тогда и остается столь же позорной сейчас. Вернулся мир «сфер влияния», и следует подтвердить это дипломатией и остановить убийства», – заключает Ван Бюрен.