Корреспонденты ТАСС пообщались с заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрием Сусловым. Эксперт выразил мнение, что после визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом стали очевидны различия в подходе к решению украинского кризиса между Киевом и Вашингтоном.

По словам эксперта, перед украинским президентом стояла цель получить как можно больше военной и финансовой помощи от США. А вот главной задачей администрации Джо Байдена, по мнению Суслова, была попытка уговорить Киев пойти на мирное решение украинского конфликта. Поэтому, не смотря на то, что у Киева и Вашингтона есть общая цель – борьба с Россией, но стратегические подходы абсолютно разные.

По этой причине Суслов считает, что американская сторона пока что не готова передавать киевскому режиму дальнобойные ракеты, которые так сильно просил Зеленский. В свою очередь Зеленский продемонстрировал, что он остается верным своей позиции, которая не подразумевает никаких компромиссов для начала переговоров с Российской Федерацией.