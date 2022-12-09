Жена освобожденного в Соединенных Штатах Америки гражданина РФ Виктора Бута рассказала, что ее муж очень истощен. Она заявила, что самочувствие Виктора ужасное. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Алла (жена Виктора Бута) также отметила, что ее супруг чрезмерно устал и истощен. Она уточнила, что это связано не только с дорогой, но и с эмоциональным планом. Также Алла подчеркнула, что Виктор благодарен американцам за уважительное отношение к себе во время обмена. Женщина сообщила, что Виктор надеется на передачу американской стороной его документов и рисунков, которые он не смог забрать из тюрьмы.

Отметим, что Виктор Бут получил срок в США за попытку незаконной торговли оружием. Его арест был совершен в 2008 году в Таиланде по запросу американцев. В апреле 2012года американский суд приговорил Виктора к 25 годам тюремного заключения. Отмечается, что Бут свою вину не признал. Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер был произведен 8 декабря 2022 года в Абу-Даби.