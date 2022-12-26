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Роберт Каган, супруг Виктории Нуланд, замгоссекретаря Соединенных Штатов Америки, опубликовал статью в издании Foreign Affairs. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации Каган сделал попытку объяснить правительству Штатов, зачем нужно вести войну с Россией и в чем важность этого конфликта.

Известно, что Кагана считают одним из тех, кто идеологически стоял за военными действиями, которые проходили в Ираке. И в целом семья Нуланд и Кагана серьезно влияет на образование и поддержание агрессивной политики в Америке.

В своей публикации Каган уточнил, что Соединенные Штаты были доминатом в мире на протяжении последних 80 лет. На международной арене присутствуют собственные правила, их соблюдение всецело направлено на то, чтобы сохранить статус-кво. Каган имеет в виду порядок, который поддерживают власти Штатов. Супруг Нуланд отметил, что базирующееся на этих правилах устройство мира, полностью дополняет гегемонию США.

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