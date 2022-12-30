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Как сообщает «Московский Комсомолец», Игорь Стрелков дал прогноз на ход специальной военной операции в ближайшее время. По его словам в зимний период времени могут состояться ряд очень важных и ожесточенных сражений, а также в конфликт на территории Украины могут вступить и некоторые страны-участники НАТО.

Игорь Стрелков, как и ряд других военных экспертов, решил поделиться своим мнением по итогам 2022 года, а также дать свой прогноз на 2023 год. Военный аналитик объяснил, что его прогноз базируется исключительно на его личном мнении, а также боевом опыте.

Стрелков считает, что в 2023 году существует большая вероятность вмешательства в конфликт на Украине страны-участника НАТО. Военный эксперт считает, что Румыния может активизироваться на Приднестровском направлении или Польша зайдет на территорию Западной Украины. Также Стрелков не исключает провокаций со стороны Турции в Нагорном Карабахе, где несут службу российские миротворцы.

Также военный аналитик уверен, что в 2023 году ВСУ будут усиливаться за счет притока новых мобилизованных солдат, а также получения новых систем вооружений от своих союзников. Поэтому, по мнению Стрелкова, 2023 год станет годом очень решительных сражений на фронте.

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