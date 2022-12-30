30 декабря на Украину снова была совершена атака, для этого использовали беспилотники-камикадзе, пишет «Pravda.ru».

Всего было направлено 16 БПЛА, выпущенных с севера и юго-востока. Для того, чтобы обойти украинские комплексы ПВО, использовалось русло реки Днепр.

Киев заявил, что все 16 беспилотников-камикадзе были ликвидированы силами воздушного командования «Центр» и «Восток», принимали участие и подразделения ПВО оборонных украинских сил.

Виталий Кличко, мэр Киева, прокомментировал эту ситуацию. Он отметил, что на Киев летели 7 дронов. Два из них были уничтожены еще на подлете к городу, а 5 уже над столицей.

В украинских соцсетях выложили видеозапись, где можно увидеть, как силовики ВСУ сбивали беспилотник в Киеве. За кадром слышны мат и истерика.