Военный аналитик Юрий кнутов рассказал, что военные из стран Запада, участвуют в боевых действиях на Украине не напрямую, а с помощью использования обходных схем. По словам эксперта, Штаты и НАТО полностью отрицают свое присутствие на территории Украины для того, чтобы избежать прямой конфронтации с Российской Федерацией. Кнутов утверждает, что сражающихся на стороне ВСУ иностранных наемников можно смело исчислять тысячами.

Запад решил использовать несколько схем, позволяющих их военным участвовать в украинском конфликте на стороне ВСУ. Так одной из главных, является разрешение Киева на законодательном уровне принимать участие иностранным гражданам в боевых действиях против РФ в составе ВСУ. Для этого, в посольствах Западных стран имеются специальные пункты приема. В данные пункты может прийти любой человек для подачи документов на статус добровольного участия в боевых действиях на Украине.

Также на территории Украины работают ЧВК, в составе которых по факту находятся кадровые военнослужащие. И только по документам они являются наемниками. В числе таких ЧВК находятся военные из Британии, Польши, Румынии и других стран Запада.