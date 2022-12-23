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Несколько дней назад Владимир Путин, глава России, посетил Минск. Этот визит стал первым за прошедшие три года. Российский президент провел переговоры с Александром Лукашенко, главой Белоруссии. Эта поездка Путина стала важной не только для двух стран, но и для всего мира. Об этом пишет портал Царьград.

После проведения переговоров главы России и Белоруссии сообщили представителям СМИ, что согласовали все цены на поставки российских энергетических ресурсов. При этом Александр Лукашенко отметил, что Россия обойдется без Белоруссии, а Белоруссия без России – нет.

Теперь же стало известно, что лидеры стран вели разговор не только об экономике. Интересно, что в состав российской делегации входили и Сергей Шойгу, глава российского Минобороны, и Сергей Лавров, глава МИД.

Появилась информация, что страны договорились, что будут совместно работать в области создания нового вооружения и формировать одно оборонное пространство. Россия займется подготовкой экипажей для военных белорусских самолетов, которые переоборудованы под несение ядерных боеприпасов.

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