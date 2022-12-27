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Появилась информация о том, сколько оружия и каких видов отправил Запад на Украину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на открытые источники.

Основную категорию поставок тяжелого вооружения в Киев составили бронемашины. В прошлом месяце были опубликованы данные, что всего было отправлено 504 машины. Сейчас Украина ожидает поставку еще 800 американских бронемашин.

Также Вашингтон отправил в зону СВО около 80 единиц БМП-1 советского производства, около 300 M113, 80 Mastiff и около сотни HMMWV.

Из Польши на Украину доставили 18 гаубиц и 240 танков. Чехословакия отправила 5 БВП-1, Югославия – 35 M80A. Из Австралии приехали 60 Bushmaster.

В пакет итальянской военной помощи вошли две ракетно-зенитные установки и 36 гаубиц.

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