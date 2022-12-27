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Николай Грищенко, обозреватель «Российской газеты», рассказал, что с момента начала спецоперации на Украине он пообщался с большим количеством военнопленных ВСУ, и многие жаловались на русскую артиллерию.

Украинцы говорили, что обстрелы с минометов, ракетных систем и гаубиц не давали возможности бойцам спать и даже просто отдыхать.

Командир украинской батареи, который имеет позывной «Аллигатор», рассказал, что артиллерия – это бог войны. Именно об этом говорил Сталин в 40-м году, но это заявление актуально и на сегодняшний день.

Известно, что российскую пехоту в Донбассе поддерживают минометы Тюльпан, самоходные установки Пион, Кабер, Гиацинт, Акация и Гвоздика.

Для огневой поддержки применяются минометы Поднос, а также минометный комплекс Сани. Эффективную работу показала гаубица Мста-С.

Применяются в Донбассе и зенитные установки С-60, которые были приняты на вооружение еще в 1950 году.

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