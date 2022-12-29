Михаил Ростовский, обозреватель издания «Московский Комсомолец», рассказал, что определит дальнейшую судьбу нашей страны и ход событий в 2023 году.

Автор публикации рассказал, что 30 декабря будет сто лет с даты появления СССР. Поэтому 2022 году стал периодом, когда вопросы, затрагивающие распад Союза, перешли из исторических событий в настоящую политику.

Текущий год показал, что процесс распада СССР не был окончательно завершен в 1991 году. Вулкан просто уснул, и снова начал извергаться в 2022 году.

Власти России поняли, что если сейчас не пойти на радикальный шаг, то тенденции, начатые в период распада Советского Союза закрепят за Украиной статус «анти-России».

Сейчас идет конфронтация мирового характера. Армагеддон не завершен. Все, что происходит в этом году, никуда не денется и в наступающем.