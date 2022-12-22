Соединенные Штаты сделали несколько выгодных предложений по закупкам вооружений Вьетнаму, в расчете на то, чтобы эта страна перестала полагаться преимущественно на российскую военную технику, сообщает агентство Reuters. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

По данным Делового совета США-АСЕАН (организации из числа структур Торговой палаты США), на прошлой неделе в кулуарах первой для Вьетнама крупной выставки вооружений VIDEX-2022 руководители оборонных подрядчиков США, таких как Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Textron и IM Systems Group проводили активные встречи и беседы с вьетнамскими официальными лицами.

Reuters, ссылаясь на одного из присутствовавших на этих встречах представителя США, утверждает, что американские компании представили предложения закупить «различное системы вооружений», а также вели «многообещающие» дискуссии о нелетальном оборудовании, таком как вертолеты для задач внутренней безопасности, разведывательные беспилотники, радары и другие системы наблюдения за воздухом, морем и космосом.

Второй человек, также «знакомый с ситуацией», заявил Reuters, что обсуждение возможностей закупок Вьетнамом беспилотников и вертолетов, включая военные версии, началось еще до выставки вооружений. Какие именно типы вертолетов предлагались, не уточнялось, но источник напомнил, что «американский вертолет Black Hawk широко популярен в странах Юго-Восточной Азии».

Ранее, согласно сообщению генерала Сары Расс (заместителя командующего по стратегии, планам и программам в штаб-квартире Тихоокеанских ВВС США на Гавайях), Вьетнам закупил у США 12 турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Textron T-6 Texan II. Три первых самолета Т-6 по этому контракту будут доставлены во Вьетнам в первом квартале 2024 года, а оставшаяся часть партии прибудет к 2027 году.

В 2018 году США также объявили о поставке Вьетнаму малых беспилотных разведывательных самолетов ScanEagle, произведенных дочерней компанией Boeing, но эта поставка до настоящего времени не реализована.

Однако, по мнению экспертов, планы американских продавцов оружия по поводу Вьетнама имеют на своем пути серьезные препятствия. Власти и политики США могут выставить неприемлемые для Ханоя политические требования. Сам факт того, что США продают современное оружие Вьетнаму, вызовет трудности в и без того непростых отношениях Ханоя с Пекином. Кроме того, имеется масса проблем совместимости американского оружия с современными для Вьетнама системами.

В EurAsian Times указывают, что «с 2000 года почти 80% военной техники Вьетнама было поставлено Россией. Вьетнам эксплуатировал военные системы советского типа с начала холодной войны, и многие из его высших военачальников прошли подготовку в бывшем Советском Союзе». Для сравнительно небогатого Вьетнама также имеет большое значение, что российская военная техника всегда стоила заметно дешевле западной.

Филиппинский военный аналитик Мигель Миранда сказал для EurAsian Times: «При рассмотрении вопроса о продаже оружия Соединенные Штаты вполне могут заключить отдельные сделки с Вьетнамом. Это не так уж надуманно. Вьетнам действительно использует разнообразное старое оборудование американского производства».

По его мнению, одним из наиболее перспективных моментов является авионика, поскольку «военный аэрокосмический сектор Вьетнама сейчас расширяется, и они очень близки к сборке целых планеров с подсистемами». Однако было бы справедливо утверждать, что будет сложно интегрировать западное оборудование с нынешними российскими платформами вооружения, даже в случае его постепенного вывода из эксплуатации вооруженным силами, к чему во Вьетнаме не видно явных предпосылок.