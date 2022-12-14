Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик высказался относительно того, что Вашингтон вместе со своими союзниками по Североатлантическому альянсу предпринимают попытки побудить Украину вступить в диалог с РФ. Но, по словам депутата, делается это крайне аккуратно. Такую информацию Белик сообщил изданию «Известия».

Дмитрий Белик уверен, что сейчас главная задача коллективного Запада – это различные варианты направлений, среди которых нужно выбрать оптимальное для Киева. «США допускают рекомендации и советы Киеву, но все это делается аккуратно», подчеркнул он.

Парламентарий напомнил, что Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, во время разговора с украинским президентом порекомендовал ему обдумать реальные позиции во время переговоров с Российской Федерацией, которые в том числе должны касаться и Крыма.

Ранее сообщалось, что американское издание The American Conservative опубликовало материал, согласно которому США подталкивает Зеленского пойти на территориальные уступки в возможных переговорах с РФ.