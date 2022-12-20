Как сообщает издание «Евразия Daily», в населенном пункте Артемовск (украинское название Бахмут) была замечена американская бронемашина BATT UMG с колесной формулой 4х4. Интернет-издание Army Recognition сообщает, что бронемашины в количества 100 единиц должны были быть закуплены одной из восточноевропейских стран, чтобы в последующем передать их в распоряжение ВСУ.

Бельгийское издание пишет, что бронемашина BATT UMG производства США базируется на платформе гражданского автомобиля Ford F550, которая была модифицирована в соответствии с «высокими стандартами по обеспечению живучести в зоне боевых действий».

Снаряженная масса американской бронемашины составляет 10100 кг, длина равно 6,015 метрам, ширина составляет 2,23 метра, а высота – 2,41 метра. Экипаж боевой машины состоит из двух человек: водителя и командира, которые располагаются в передней части машины. В кузове бронемашины могут разместиться до 8 человек. В движение военную машину приводит турбодизель. Максимальная скорость BATT UMG составляет 100 км/час.