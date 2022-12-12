Как сообщает издание Pravda.ru, журналистам известного зарубежного издания Foreign Policy удалось узнать интересную информацию о тайном конфликте между представителями Пентагона и конгресса США. В официальной риторике все действующие лица заявляют о единой позиции, однако на условиях анонимности некоторые военные и политики поделились с изданием очень любопытной информацией.

Как выяснилось, генерал Марк Милли не доволен тем фактом, что американские депутаты одобряют отправку на территорию Украины значительного количества вооружений. Он очень озабочен тем фактом, что из-за этого пустеют военные склады в самих США. Ведь утвержденный США Оперативный план (OPLAN) подразумевает ведение боевых действий практически по всему миру.

Одним из ключевых аспектов этого плана является подготовка к полномасштабной войне между НАТО и США. Причем в соответствии с этим планом существуют четкие нормативы к условиям хранения военной техники и боеприпасов, а также к их количеству, которое постоянно должно быть на складе.

Поэтому американское военное ведомство переживает, что в случае войны с Российской Федерацией США не смогут вести активные боевые действия по причине отсутствия боеприпасов и военной техники в достаточном количестве. Тем временем, конгрессмены США заняли другую позицию. По их мнению, зачем накапливать на складах военную технику для будущего конфликта, если Украина уже ведет боевые действия против Российской Федерации.