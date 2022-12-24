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Как сообщает «Царьград», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил способ, который почти мгновенно позволит прекратить боевые действия на территории Украины. По мнению Орбана, активные боевые действия на территории Украины прекратятся сразу же после прекращения финансовой и военной помощи от США.

Виктор Орбан уточняет, что сейчас складывается очень опасная ситуация, когда боевые действия на территории Украины могут перерасти в затяжной конфликт. При этом ответственность за это, по мнению премьер-министра Венгрии, несут Соединенные Штаты Америки. Также он добавил, что боевые действия могут продолжаться только при содействии Вашингтона, как только поток финансовой и военной помощи от США прекратиться, то сразу же прекратятся и активные боевые действия.

В своем интервью для местной газеты «Мадьяр немзет» Орбан отметил, что как только «США захотят мира на Украине, то будет мир». По его словам, вооруженные силы Украины могут вести активные боевые действия только пока получают военную поддержку со стороны США.

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