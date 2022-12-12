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Как передает издание «Московский комсомолец», украинские средства противовоздушной обороны не могут перехватывать баллистические ракеты, выпущенные вооруженными силами Российской Федерации. Соответствующую информацию опубликовал спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат на странице своего Телеграм-канала.

Он подчеркнул, что средства ПВО, которые стоят на защите украинского неба не могут справиться с баллистическими ракетами, ракетами С-300, «Искандерами». Поэтому он заявил, что самым эффективным способом борьбы с баллистическими ракетами является уничтожение их «на старте, там, где они находятся».  Он отметил, что «различные виды «бавовны» могут помочь уничтожить эти ракеты».

Стоит отметить, что ракеты С-300 сами и являются средствами противовоздушной обороны, а ведь их упомянул Юрий Игнат в своем сообщении в качестве целей для ПВО Украины.

Спикер ВВС Украины также выразил надежду, что западное руководство поддержит план украинского командования и сможет оказать всестороннюю поддержку в этом вопросе.

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