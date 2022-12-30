Как сообщает в своем материале издание «Взгляд», годами Финляндия была настоящим образцом добрососедства во взаимоотношениях с Российской Федерацией. Однако после начала специальной военной операции на территории Украины Финляндия стала одной из самых дотошных стран в вопросе исполнения всех антироссийских санкций, которые были приняты США и Евросоюзом.

Финны запретили жителям России въезжать на территорию своей страны по туристическим визам. Также граждане России столкнулись с чрезвычайно жесткими требованиями финских таможенников. Доходило даже до такого абсурда, как изъятие у россиян бутербродов и воды. В итоге российские граждане, которые все еще посещали Финляндию, не решались делать дорогостоящие покупки заграницей, опасаясь, что финские таможенники просто конфискуют товар на границе как «санкционный».

18 декабря стало известно, что финские таможенники, руководствуясь уже девятым пакетом санкций, расширили список так называемых «санкционных» товаров, которые нельзя вывозить из страны гражданам России. В этот перечень были добавлены двигатели для беспилотных летательных аппаратов, средства для разгона митингующих, а также различные электронные компоненты.