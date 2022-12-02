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О пользе воды знает каждый человек. Всем известно, что живые организмы не могут существовать без воды. Однако вопросы, касающиеся количества потребления воды человеком и времени ее потребления, до сих пор не дают покоя ученым. Мнения специалистов очень часто являются противоречивыми.

Например, врач-диетолог Дарья Русакова отмечает, что потребление воды зависит от индивидуальных особенностей организма. Доктор подчеркнула, что если человек не насыщается, то самый верный способ – пить воду перед едой. Если у человека есть проблемы с ЖКТ, а именно проблема всасывания и переваривания пищи, то специалисты категорически не рекомендуют употреблять воду во время приема пищи.

Если человек полностью здоров, то и ограничения по приему воды полностью отсутствуют. В этом случае стоит прислушиваться к собственному организму. Тогда можно пить воду, когда хочется. Однако стоит соблюдать норму потребления. Отмечается, что для человека средняя норма потребления воды составляет 1.5-2 литра в сутки.

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