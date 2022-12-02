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Специалисты из американского Университета Тафтса провели научное исследование, согласно которому в лечении выпадения волос способны помочь определенные пищевые добавки. Проведя систематический обзор всех видов диетических вмешательств, используемых для лечения выпадения волос, эксперты обобщили имеющиеся результаты.

В обзоре было включено 30 исследований: 17 испытаний РКИ (рандомизированные клинические испытания), 11 исследований не РКИ а также 2 независимых эксперимента.

По итогам своей научной работы специалисты сделали выводы, что полезными для роста и укрепления волос являются добавки изофлавона, капсаицина, жирные кислоты омега-3 и омега-6, гликозиды пиона, токотриенол и масло семян тыквы.

Также ученые отметили, что во время приема витамина D3 и ферментированной корейской продукции чонгукчана и кимчи у испытуемых наблюдались значительные улучшения качества волос, также прекращался сильный волосопад.

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