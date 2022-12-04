Издание «Москва 24» опубликовало интервью с гастроэнтерологом врачом-терапевтом Ириной Филатовой. По словам специалиста, здоровье кишечника человека напрямую влияет на состояние кожи, ногтей и волос.

Доктор объяснила, что одной из причин вышеупомянутых проблем является синдром избыточного роста бактерий в тонком кишечнике. Также негативно сказывается на здоровье дисбактериоз толстого кишечника. В тот момент, когда патогенная флора преобладает над естественной, у человека начинаются кожные проблемы.

Кожный зуд и высыпания на теле может спровоцировать застой желчи, вызываемый хроническими заболеваниями желчевыводящих путей. Это могут быть такие заболевания, как холецистит, ДЖВП, наличие лямблий в полости желчного пузыря.

Еще одна причина, вызывающая косметологические проблемы – это так называемый синдром «дырявого кишечника». По словам специалиста, данный синдром развивается в том случае, если нарушены барьерные стенки кишечника.