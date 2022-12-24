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Как сообщает издание «Свободная пресса», киевские власти не хотят, чтобы Вашингтон узнал о реальных возможностях и силах украинской армии. В Сети была опубликована карта, на которой были отмечены все подразделения вооруженных сил Украины на линии фронта и в резерве.

Как отмечает издание, если внимательно изучить расположение подразделений украинской армии, то станет понятно, что ВСУ не располагают необходимым количеством резервов. Все боеспособные подразделения в данный момент уже находятся на передовой, а незначительные резервы присутствуют только в некоторых местах на левобережной Украине.

Автор материала отмечает, что данная карта идет в разрез заявлению украинского президента, которое он сделал в ходе своего визита в США. Владимир Зеленский пообещал Вашингтону, что ВСУ смогут одержать победу над ВС РФ в 2023 году. Также украинский лидер заявил, что украинская армия уже подготовила все необходимое для очередного масштабного контрнаступления.

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