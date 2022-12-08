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Издание «Свободная пресса» сообщает, что киевское руководство желает создать оружие дальнего действия. Отмечается, что Штаты не собираются мешать Киеву заниматься разработкой вооружений «дальнего радиуса действия».

Украине уже была предоставлена военная помощь на огромные суммы от Соединенных Штатов Америки а также американских союзников, членов Североатлантического альянса. Поставки западного вооружения продолжаются и по сей день, тем самым затягивается конфликт. А у ВКС РФ появляются все новые и новые цели – транспорт с европейское военной помощью для Украины.

Но так как помощь Запада не дает для Зеленского должного результата, то ему, как в свое время Гитлеру, срочным образом понадобилось создать свое национальное «оружие возмездия», которое будет способно «долететь до Москвы». А США вовсе не против самостоятельной затее украинского президента. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил во время пресс-конференции, проводимой в Вашингтоне. На вопрос одного из журналиста, будут ли Штаты предотвращать появление оружия дальнего действия на Украине, Остин дал краткий ответ: «нет».

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