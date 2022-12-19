Как сообщает в своем материала «Свободная пресса», Израиль является почти единственной страной коллективного Запада (еще одним исключением является Венгрия), которая официально отказалась напрямую поставлять оружие Украине. Хотя ВПК Израиля располагает огромным количеством различных вооружений – от БПЛА до ядерных ракет. По этой причине еврей Зеленский уже неоднократно обращался к Израилю с просьбой о начале поставок вооружений для ВСУ. Однако позиция Израиля остается неизменной с момента начала украинского конфликта.

Причина такого решения заключается, во-первых, в том, что Израиль постоянно находится в состоянии военного конфликта. Соседний Иран даже закрепил в своей военной доктрине одной из целей – уничтожение Израиля. Поэтому в случае передачи Израилем современных вооружений Украине, в распоряжении Ирана может появиться какая-нибудь новая российская система вооружений.

Во-вторых, официальные власти Киева занимаются героизацией Бандеры, Петлюры и Шухевича, которые в свое время занимались уничтожение еврейского населения Украины. Причем за некоторыми представителями украинских националистов после второй мировой войны Моссад все еще охотился на протяжении полувека.

В-третьих, Израиль прекрасно понимает, что коллективный Запад не сможет победить Россию на поле боя. Причем израильские власти видят, как в мире начали активно формироваться антизападные союзы. Ведь ни арабский мир, ни Китай, ни Африка вместе с Индией, чье совокупное население превосходит коллективный Запад в разы, не поддержали позицию Запада в украинском кризисе.