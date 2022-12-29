Обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников опубликовал статью, в которой рассказывает, почему войска ВС РФ долго не могли освободить населенный пункт Соледар. Автор материала подчеркивает, что чем дольше идет сражение, тем российским бойцам будет легче освободить Славянск и Краматорск.

Американский аналитический центр изучения вооруженных конфликтов (ISW) в сводке за 28 декабря опубликовал информацию, согласно которой высокопоставленные лица Украины беспроблемно могут посещать город Артемовск (украинское название Бахмут). Согласно их данным, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов находился в Артемовске 27-28 декабря, причем недалеко от передовой линии войск ВС РФ. ISW пишет, что его поездка к линии фронта является повторением визита Зеленского.

Но Ситников утверждает, что, по имеющейся информации, Зеленский вовсе не был в Бахмуте. Его визит был инсценировкой. А награждение военнослужащих ВСУ происходило на оборонном заводе в Слободском районе Харькова. Однако, по словам автора, пока еще Артемовск не взят войсками ВС РФ, то западные СМИ муссируют данную информацию как «несокрушимость ВСУ».

В материале говорится о том, что, скорее всего, Буданову необходимо было подтвердить доклад командира группировки украинских войск «Хортица» о том, что потери среди личного состава 10-й и 128-й бригад являются колоссальными. Интересен тот факт, что «Тотенкопф» на официальном уровне был выведен из треугольника Яковлевка-Белогоровка-Веселое, так как попал в «огненный мешок» ЧВК «Вагнер».