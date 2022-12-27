Сергей Шойгу и Сергей Суровикин, два действующих генерала армии России, сумели образовать сильный тандем в своей работе. Об этом пишет портал «Свободная Пресса».

Шойгу начал спецоперацию на Украине, а Суровикин в настоящее время применяет новую стратегию ведения боя для решения поставленных задач. Ожидается, что совсем скоро новая тактика командующего ВС России приведет к перелому и позволит российским военным освободить Артемовск. Сейчас бойцы армии России успешно наступают в этом направлении.

Эндрю Уилк, военный эксперт США, заявил, что российская армия, которую возглавляют Шойгу и Суровикин, претерпевает серьезные изменения. В результате Россия получит большее превосходство в борьбе с ВСУ. Теперь и Киев, и Пентагон должны опасаться наступления Нового года, поскольку внедрение новых планов командиров России произойдет уже скоро.