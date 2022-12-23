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Сотрудники Музея мировой погребальной культуры повторили «вирусный» танец Уэнсдэй Аддамс, который был продемонстрирован в исполнении актрисы Дженны Ортеги на выпускном вечере в одной из серий сериала «Уэнсдэй». Этот танец стал настолько популярен в Сети, что поистине может называться культовым. Его повторяют не только фанаты сериала, но многие знаменитости.

Не остались в стороне и работники Музея Смерти в Новосибирске, которые рассказали, что героиня Дженны Ортеги невероятно впечатлила их своим мрачным и, в тот же момент, зажигательным танцем. Танец решили повторить экскурсовод Евгения Юдина и директор музея Татьяна Якушина. Соответствующее видео опубликовано на официальной страничке новосибирского Музея Смерти в Вконтакте.

Работники музея подчеркнули, что в отличие от большинства тиктокеров, свой танец они решили сделать под оригинальную композицию из сериала. Также они сообщили, что каждого посетителя музея, который придет в костюме Уэнсдэй Адамс до 8 января 2023 года, ждут небольшие оригинальные сувениры.

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