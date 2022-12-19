Очередная группа украинских военнослужащих была взята в плен бойцами оперативно-тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» Народной милиции ДНР. Об этом сообщили российские военнослужащие в своем Telegram-канале.

В сообщении российских бойцов указано, что им удалось взять в плен очередную «пачку военнопленных». Если судить по опубликованным на канале кадрам, то можно смело утверждать о взятии в плен, по меньшей мере, десятка военнослужащих вооруженных сил Украины.

Сообщается, что 16 декабря российские военнослужащие провели довольно успешные наступательные действия в окрестностях населенного пункта Артемовск. В результате ожесточенных боев российские солдаты смогли пленить целое отделение одного и взводов военнослужащих ВСУ. В плен к российским бойцам попало примерно 10-12 украинских солдат.

Напомним, что ранее уже сообщалось о том, что на Угледарском направлении снайперами оперативно-тактического формирования «Каскад» была ликвидирована группа военнослужащих ВСУ.