Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащий Украины смог снять на видео, как российский снаряд ударяет по украинскому «кочующему миномету». Запись опубликована в канале Телеграм «Военкоры Русской весны».

Камера была закреплена на теле бойца. На видеозаписи видно, как украинцы укладывают в пикап миномет в разобранном виде для того, чтобы скорее уйти с места, откуда вели огонь. Один из украинских боевиков на видеозаписи называет другого «Вермахт».

После погрузки миномета рядом ударяет российский снаряд, в результате случается взрыв. Солдаты ВСУ кричат, что один из них ранен, запрыгивают в автомобиль и в спешке покидают место взрыва.

Военные ВСУ применяют тактику «кочующих минометов» для того, чтобы обстреливать позиции российских ВС, с 2014 года. Минометы они транспортируют на гражданских машинах, которые отбирают у местных жителей.

Вам может понравиться

Минобороны РФ: выводы экспертов ВОЗ о причинах пандемии не удовлетворяют Вашингтон

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, выводы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о причинах возникновения и распространения

New York Times: Украины не станет в 2023 году

Российские ВС укрепляют оборону и приобретают опыт в ходе спецоперации. В подобных условиях Украина не сможет вернуть себе утраченные земли. Об этом сказано в публикации американского издания The New York

Петербуржцы продолжают рисковать здоровьем из-за бездействия коммунальщиков

Жители Санкт-Петербурга массово попадают в травмпункты, однако работники коммунальных служб не торопятся бороться с гололедом, предпочитая перекладывать вину на погодные условия. Журналисты Telegram-канала Mash посетили травмпункт НИИ им. Джанелидзе и