Военнослужащий Украины смог снять на видео, как российский снаряд ударяет по украинскому «кочующему миномету». Запись опубликована в канале Телеграм «Военкоры Русской весны».

Камера была закреплена на теле бойца. На видеозаписи видно, как украинцы укладывают в пикап миномет в разобранном виде для того, чтобы скорее уйти с места, откуда вели огонь. Один из украинских боевиков на видеозаписи называет другого «Вермахт».

После погрузки миномета рядом ударяет российский снаряд, в результате случается взрыв. Солдаты ВСУ кричат, что один из них ранен, запрыгивают в автомобиль и в спешке покидают место взрыва.

Военные ВСУ применяют тактику «кочующих минометов» для того, чтобы обстреливать позиции российских ВС, с 2014 года. Минометы они транспортируют на гражданских машинах, которые отбирают у местных жителей.