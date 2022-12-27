Военнопленный из Украины, Евгений Кривливый, сдался российским войскам после недлительного стрелкового боя. Солдат ВСУ рассказал, как и к чему их готовили, как он находился в блиндаже несколько дней, пишут «Известия».

Кривливый проходил подготовку в Британии. Солдат признался, что за все время, пока находился на передовой, он и его сослуживцы серьезно думали о том, чтобы дезертировать. Ни у кого не было желания стрелять, убивать или обороняться. Однако командиры ВСУ вручили оружие и дали единственный приказ обороняться.

Пленный заявил, что он обычный человек и не хочет никого убивать. Его мобилизовали и послали на фронт, а ему не понятно – для чего.

В плен Евгений Кривливый вместе со своими товарищами сдался в декабре. Он рассказал о хорошем обращении со стороны российских военных.