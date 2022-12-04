"Соль работает до -5": петербуржцы не оценили новый способ Смольного для борьбы с обледенелостями водостока

В Петербурге на Вознесенском проспекте горожане обратили внимание на необычные емкости с солью, расположенные под водосточными трубами. Петербуржцы раскритиковали идею Смольного «засолить» водостоки.

«Мы бы хотели посмотреть, как это будет работать!» – заявил глава ЖСК №2 Адмиралтейского района Андрей Дубовой.

Глава ЖСК №» объяснил, что при оттепели вода тает, а при возвращении морозов, вытекающая вода образует обледенелость тротуаров. По замыслу коммунальщиков, соль должна это предотвратить.

Мнение петербуржцев разделилось, кто-то отмечает находчивость коммунальщиков, другие отмечают, что соль «смоет при первой же оттепели» и все придется обновлять. Также горожане напомнили, что соль не работает при сильных морозах, которые нередко приходят в Северную столицу.

В этом году в городе на Неве еще не было сильных морозов, поэтому проверить лайфак еще не удалось. Прошлой зимой коммунальные службы при губернаторе Александре Беглове разрабатывали методы, помогающие уборке снега , например в городе видели «нанолопату», подвешенные на веревку старинные чугунные утюги, которыми петербуржцы сбивали сосульки с козырька.