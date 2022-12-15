В ходе российской специальной военной операции на Украине боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» смог успешно проявить себя на поле боя, делает вывод китайский портал Sohu, и оценивает перспективы этого типа бронетехники для возможного оснащения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«В последнее время российская БМПТ «Терминатор», о которой долгое время молчали в Интернете, вновь стала горячей темой для обсуждения среди военных экспертов всего мира», – отмечает Sohu. Издание видит причину роста интереса в том, что этот тип тяжелой огневой бронетехники, похоже, начал массово использоваться российской стороной в СВО на Украине.

Согласно официальным сообщениям Минобороны России, командование 3-я армии (основного пользователя БМПТ) удовлетворено характеристиками «Терминатора», при этом многие военнослужащие выразили мнение, что БМПТ способна эффективно подавить линию обороны украинских военных формирований и уничтожать дзоты и другие укрепления.

По словам члена экипажа, управляющего БМПТ, благодаря отличному прицельному оборудованию ситуационная осведомленность БМПТ намного выше, чем у традиционных бронемашин, а различные конфигурации вооружения позволяют машине иметь мощную систему противовоздушной обороны, сохраняя свою главную способность – наносить удары по пехоте и легкобронированным целям. Сочетание всех этих возможностей позволило «Терминатору» добиться высокой боевой эффективности.

«Более того, в соцсетях есть много сообщений, подтверждающих, что украинские войска нередко впадают в панику, увидев и прочувствовав на себе силу «Терминатора» на поле боя», – указывает китайский портал. По его оценке, этот тип машины поддержки танков «полностью выполнил первоначальную цель своего проектирования, и сегодня, спустя 20 лет после рождения прототипа, он доказал свои тактические возможности и ценность на украинском поле боя».

В то же время в Sohu напомнили, что в последние месяцы применение БМПТ практически не отражалось в сводках боевых действий. Ранее, еще в мае этого года, отдельные российские БМПТ были переброшены на передний край 90-й гвардейской танковой дивизии, отметившись при захвате позиций украинских войск в боях в городских районах Северодонецка и Лисичанска.

Затем, после отступления украинских сил в Донбассе, 90-я дивизия была отведена в тыл. Никакие другие соединения российских войск на то время не были оснащены БМПТ, и потому эти машины «пропали» из поля зрения. Эта ситуация изменилась лишь сейчас, когда 3-я армия была переброшена на фронт, имея в своем составе подразделение, оснащенное «Терминаторами».

Выводы многих западных комментаторов о том, что небольшое число БМПТ, побыв некоторое время на передовой (и притом выиграв локальное сражение), сама Россия якобы «не знала, как использовать, и поэтому вообще перестала их применять», в Sohu считают неверным.

«Однако следует отметить, что помимо отсутствия достаточного числа машин на тактическом уровне, боевая обстановка с конца весны по октябрь не была подходящей для участия БМПТ в боевых действиях. Потому что, как было сказано ранее, БМПТ является вспомогательной боевой машиной, предназначенной для борьбы с пехотой и легкобронированными целями, а не основным боевым средством, как танк», – пишет китайское издание.

По его мнению, хотя защитная способность «Терминатора» вполне сравнима с танками Т-72, это не означает, что БМПТ способна напрямую противостоять бронетанковым силам противника. Поэтому, когда танков в украинской армии было еще достаточно большое число, тактическая ценность БМПТ существенно не отличалась от традиционной боевой машины пехоты, такой как БМП-2М и БМП-3, оснащенной примерно схожим вооружением.

С другой стороны, когда танковые силы украинской армии понесли большие потери и заметно исчерпались, а линия фронта в основном заполнена пехотой и легкой бронетехникой, то БМПТ без ее «естественных врагов» на поле боя может в полной мере показать свою мощь на передовой, быстро уничтожая вражеские цели.

В конечном итоге, в вопросе об эффективности БМПТ китайские эксперты дают «неоднозначный» ответ. По их мнению, такая боевая машина, специально разработанная для конкретных задач, «показывает выдающиеся результаты в полевых условиях, но не обладает универсальностью», что, впрочем, не может считаться крупным недостатком.

«Армии, которые ценят способность БМПТ бороться с легкобронированными целями, могут счесть ее хорошей, но те, кто предполагает более важным бороться с танками противника, сочтут, что она уступает стандартной боевой машине пехоты», – отмечает Sohu, и обращает внимание на экспортные поставки.

БМПТ «Терминатор» были закуплены армиями Алжира и Казахстана. Алжирцы высоко оценили ее простоту в использовании в сочетании с мощными ударными возможностями, и даже внедрили аналогичную концепцию на базе своих Т-62. Казахстан, напротив, купил 10 штук и больше не стал продолжать закупки этих машин. «Что касается второго примера, это может объяснить, почему НОАК также этого не делает», – заключает Sohu.