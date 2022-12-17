Как сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, российские военнослужащие смогли захватить в плен артиллериста вооруженных сил Украины во время одного из боев.

Военкор отмечает, что пленный украинский солдат с фамилией Аверьянов сам сказал, что служил артиллеристом. Также он рассказал, что его орудие делало ежедневно от 4 до 12 выстрелов. Военкор сообщает, что украинский артиллерист даже не пытался оправдываться, что он вынужден был выполнять приказ командования. Причем на вопрос о том, есть ли среди украинских офицеров те, кто сомневаются выполнять или нет преступные приказы высшего командования ВСУ, он ответил отрицательно.

Военкор Сладков отметил тот факт, что в головах офицеров вооруженных сил Украины даже не возникает ни капли сомнения, стрелять им по мирному населению Донбасса или отказаться от выполнения преступного приказа. Военный корреспондент подытожил, что украинские военнослужащие осознанно наносят удары по мирным объектам на Донбассе.