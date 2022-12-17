ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, российские военнослужащие смогли захватить в плен артиллериста вооруженных сил Украины во время одного из боев.

Военкор отмечает, что пленный украинский солдат с фамилией Аверьянов сам сказал, что служил артиллеристом. Также он рассказал, что его орудие делало ежедневно от 4 до 12 выстрелов. Военкор сообщает, что украинский артиллерист даже не пытался оправдываться, что он вынужден был выполнять приказ командования. Причем на вопрос о том, есть ли среди украинских офицеров те, кто сомневаются выполнять или нет преступные приказы высшего командования ВСУ, он ответил отрицательно.

Военкор Сладков отметил тот факт, что в головах офицеров вооруженных сил Украины даже не возникает ни капли сомнения, стрелять им по мирному населению Донбасса или отказаться от выполнения преступного приказа. Военный корреспондент подытожил, что украинские военнослужащие осознанно наносят удары по мирным объектам на Донбассе.

Вам может понравиться

Die Welt: немцы были шокированы заявлением ЕС о предельных ценах на газ

Аудитория немецкого издания Die Welt пришла в ярость после того, как лидеры Евросоюза заявили о том, что они могут установить предельную цену на природный газ, даже если немецкая власть выступит

Пассажир самолета показал видео взрывов на территории Украины

В Сеть попала видеозапись, как взрываются энергетические объекты на территории Украины. Пассажиром самолета, пролетающего над Республикой Молдова, из иллюминатора было запечатлено на видео моменты ракетных ударов ВСК России по украинским

Военкор Сладков заявил, что США всеми силами пытаются не допустить мира между Россией и Украиной

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал последние обстрелы территории ДНР украинской армией. По его мнению, постоянные удары ВСУ по городам Донецкой Народной Республики являются составляющей плана США, который