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Американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер высказал свое мнение о том, что западные страны использовали Минские соглашения для отдаления начала конфликта на Украине. Это делалось для того, чтобы украинская армия была подготовлена к ведению боевых действий. В материале издания Consortium News, Риттер заявил, что украинское руководство подписало Минские договоренности только лишь под давлением Запада.

По его словам, в Киеве знали, что выполнять данные договоренности они все равно не будут. Бывший разведчик напомнил о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко во время «развода» пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим американским дипломатом в РФ Майклом Макфолом рассказал, что на Минские соглашения он пошел лишь для того, чтобы выиграть время.

Риттер отмечает, что таким образом, Киев намеренно водил Москву “за нос”, обещая, что ситуация на Донбассе может разрешиться путем мирного урегулирования.

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